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16:51, 28 января 2025Россия

Россиянка окатила мать кипятком из-за высоких коммунальных платежей

Жительница Барнаула окатила мать кипятком из-за высоких коммунальных платежей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жительница Барнаула окатила мать кипятком из-за высоких коммунальных платежей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что 34-летняя женщина проживала в одной квартире со своей матерью и братом. В январе родственницы повздорили, поскольку пожилая женщина не экономила воду и электричество, несмотря на повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Дочь решила проучить пенсионерку — она зашла вместе с женщиной в ванную, когда та собиралась мыться, и направила на нее струю горячей воды. Бабушка получила ожог 30 процентов поверхности тела.

Жительницу Алтайского края доставили в больницу, но спустя несколько дней ее сердце остановилось. Ее дочь взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге босой молодой человек избил 71-летнюю пенсионерку до комы.

ЖЗЛ
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