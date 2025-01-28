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09:32, 28 января 2025Наука и техника

SpaceX успешно провела 12-й ракетный пуск в 2025 году

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 21 спутник системы Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Ракета Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту очередную партию из 21 спутников системы Starlink, что стало 12-м пуском компании SpaceX в 2025 году. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Носитель с космическими аппаратами стартовал с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня, 28 января, в 01:05 московского времени.

Выведение спутников в рамках миссии Starlink 12-7 заняло около часа. После отделения от второй ступени первая совершила успешную мягкую посадку на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Это стало 20-м полетом многоразовой ступени с бортовым номером B1076.

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В январе компания планирует провести еще два ракетных пуска.

Ранее издание заметило, что компания SpaceX в рамках миссии Starlink 13-1 могла запустить секретные спутники Starshield.

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