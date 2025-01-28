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11:51, 28 января 2025Силовые структуры

В ФСБ рассказали подробности о задержанном за подготовку теракта россиянине

ФСБ: Житель Новороссийска сам вышел на связь с украинской спецслужбой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанный по подозрению в подготовке теракта в Новороссийске мужчина сам вышел на связь с украинскими кураторами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по Краснодарскому краю.

Фигурант показал правоохранителям место, где находится тайник со взрывчатым веществом. Он заявил, что хотел заинтересовать спецслужбы Украины своими действиями.

В отношении жителя Новороссийска 1990 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, он в мессенджере связался с участниками проукраинской террористической организации и получил от куратора задание забрать взрывчатку из тайника для подготовки к теракту. Россиянин был задержан сотрудниками ФСБ после того, как забрал взрывное устройство.

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