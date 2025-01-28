В Киеве демонтировали памятник всемирно известному советскому ученому

В Киеве демонтировали памятник советскому физиологу Ивану Павлову

В Киеве в рамках «дерусификации» демонтировали памамятник советскому ученому Ивану Павлову. Об этом сообщил департамент территориального контроля Киевской горадминистрации.

Чиновники отметили вклад всемирно известного ученого в науку, однако указали, что фигура «связана с имперским нарративом». Кроме того, в Киеве обвинили школу Павлова в «жестоких экспериментах над беспризорными детьми».

В 1904 году Ивану Павлову вручили Нобелевскую премию по медицине. Его отметили за многолетние исследования механизмов пищеварения, которые позволили кардинально преобразовать эту область физиологии.

В октябре 2024 года Киевский городской совет обсудил демонтаж памятников в честь писателя Михаила Булгакова, поэтессы Анны Ахматовой и композитора Михаила Глинки. Тогда депутат горсовета Людмила Ковалевская предупредила о риске «превратиться в деятелей китайской "культурной революции"».