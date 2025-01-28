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12:34, 28 января 2025Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали заявление Карлсона о покушениях спецслужб США на Путина

Песков заявил, что российские спецслужбы принимают все меры для защиты Путина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что спецслужбы США совершали покушения на Владимира Путина. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

По словам Пескова, российские спецслужбы всегда принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан и лиц, которые находятся под государственной охраной. «В первую очередь — главы государства», — уточнил пресс-секретарь Путина.

Ранее на слова Карлсона о возможном покушении на российского лидера отреагировал депутат Госдумы Алексей Чепа. Он заявил, что спецслужбы США могли строить подобные планы.

28 января стало известно, что Карлсон обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в организации покушения на Путина. Он отметил, что, в частности, на этом настаивал бывший госсекретарь Энтони Блинкен. При этом журналист не привел доказательств этим фактам.

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