В посольстве России в Конго прокомментировали беспорядки в стране

Посольство РФ о протестах в Конго: российская миссия работает в штатном режиме

Перед зданием посольства РФ в Киншасе, столице Демократической Республики Конго, протестов нет. Об этом агентству ТАСС заявила пресс-атташе посольства Алина Мирзаханова.

«Российская миссия работает штатно», — заявили в российском представительстве.

Ранее в Киншасе начались массовые протесты. Поводом для демонстрации стала ситуация на востоке страны, где поддерживаемые Руандой повстанцы взяли город Гома.

Протестующие скандировали призывы о помощи России и требовали от стран Запада покинуть Конго. Демонстранты атаковали посольства нескольких стран, в том числе Франции, Руанды и Уганды. Также они устроили пожар в здании американского представительства, забросав его горящими покрышками.