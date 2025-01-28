Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:04, 28 января 2025Мир

В посольстве России в Конго прокомментировали беспорядки в стране

Посольство РФ о протестах в Конго: российская миссия работает в штатном режиме
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Benoit Nyem / Reuters

Перед зданием посольства РФ в Киншасе, столице Демократической Республики Конго, протестов нет. Об этом агентству ТАСС заявила пресс-атташе посольства Алина Мирзаханова.

«Российская миссия работает штатно», — заявили в российском представительстве.

Ранее в Киншасе начались массовые протесты. Поводом для демонстрации стала ситуация на востоке страны, где поддерживаемые Руандой повстанцы взяли город Гома.

Протестующие скандировали призывы о помощи России и требовали от стран Запада покинуть Конго. Демонстранты атаковали посольства нескольких стран, в том числе Франции, Руанды и Уганды. Также они устроили пожар в здании американского представительства, забросав его горящими покрышками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрылась схема закупки российского газа немецкими компаниями

      Пассажирка самолета нашла способ помешать попутчикам откинуть на себя спинку кресла

      Украинский политолог рассказал о переходе украинской молодежи на русский язык

      Вице-комиссионер НХЛ оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки до конца сезона

      МИД Дании оценил шансы Трампа получить Гренландию

      Мужчина три недели проходил с палочкой для еды в глазнице и не понял этого

      Россиянкам назвали самые модные пальто на весну

      Жителей российского города возмутила реклама колбасы на фоне военного памятника

      В аэропорту Южной Кореи пожар охватил целый самолет с пассажирами

      Раскрыт ущерб по делу блогера Шабутдинова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше