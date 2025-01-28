Протестующие в ДР Конго атаковали посольства нескольких стран

Mediacongo: Протестующие в Киншасе атаковали посольства Франции, Руанды и Уганды

Протестующие в столице Демократической Республики (ДР) Конго Киншасе атаковали посольства нескольких стран, в том числе Франции, Руанды и Уганды, властей которых они считают враждебными по отношению к своей стране. Об этом сообщает портал Mediacongo в соцсети X со ссылкой на очевидцев.

По их словам, после посольства США демонстранты атаковали объекты посольства Франции, которую они обвиняют в «поддержке людьми, материалами и деньгами армии Руанды.

Кроме того, протестующие также напали на посольства Руанды и Уганды, им удалось пройти на территорию диппредставительств через службу безопасности и разгромить несколько объектов.

Ранее демонстранты в Киншасе устроили пожар в американском посольстве, забросав его горящими покрышками. Уточняется, что протестующие скандировали о помощи России и требовали страны Запада покинуть страну. Поводом для таких лозунгов стала ситуация на востоке страны, где ранее поддерживаемые Руандой повстанцы взяли город Гома.