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15:56, 28 января 2025Мир

Протестующие в ДР Конго атаковали посольства нескольких стран

Mediacongo: Протестующие в Киншасе атаковали посольства Франции, Руанды и Уганды
Семен Александров (редактор)
СюжетПожары в России

Фото: Benoit Nyem / Reuters

Протестующие в столице Демократической Республики (ДР) Конго Киншасе атаковали посольства нескольких стран, в том числе Франции, Руанды и Уганды, властей которых они считают враждебными по отношению к своей стране. Об этом сообщает портал Mediacongo в соцсети X со ссылкой на очевидцев.

По их словам, после посольства США демонстранты атаковали объекты посольства Франции, которую они обвиняют в «поддержке людьми, материалами и деньгами армии Руанды.

Кроме того, протестующие также напали на посольства Руанды и Уганды, им удалось пройти на территорию диппредставительств через службу безопасности и разгромить несколько объектов.

Ранее демонстранты в Киншасе устроили пожар в американском посольстве, забросав его горящими покрышками. Уточняется, что протестующие скандировали о помощи России и требовали страны Запада покинуть страну. Поводом для таких лозунгов стала ситуация на востоке страны, где ранее поддерживаемые Руандой повстанцы взяли город Гома.

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