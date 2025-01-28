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13:32, 28 января 2025Спорт

В российском клубе рассказали о матче со сборной КНДР

Футбольный клуб «Тюмень» проведет товарищеский матч со сборной КНДР
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edoardo Busti / Unsplash

Заместитель директора футбольного клуба «Тюмень» Алексей Харламов рассказал о предстоящем товарищеском матче со сборной КНДР. Его слова приводит Odds.ru.

Харламов заявил, что изначально была запланирована встреча с другим соперником, но логистика оказалась неудобной. Позднее появился вариант с северокорейской командой, на который россияне согласились. Матч пройдет 2 февраля на сборе в Турции.

«Надеемся, что у сборной будет основной состав. Мы просили, чтобы были сильные спарринги, и организаторы сборов нас обнадежили, что будет команда сильного уровня», — сказал Харламов.

Российские сборные и клубы не допущены к международным турнирам из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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