В российском клубе рассказали о матче со сборной КНДР

Футбольный клуб «Тюмень» проведет товарищеский матч со сборной КНДР

Заместитель директора футбольного клуба «Тюмень» Алексей Харламов рассказал о предстоящем товарищеском матче со сборной КНДР. Его слова приводит Odds.ru.

Харламов заявил, что изначально была запланирована встреча с другим соперником, но логистика оказалась неудобной. Позднее появился вариант с северокорейской командой, на который россияне согласились. Матч пройдет 2 февраля на сборе в Турции.

«Надеемся, что у сборной будет основной состав. Мы просили, чтобы были сильные спарринги, и организаторы сборов нас обнадежили, что будет команда сильного уровня», — сказал Харламов.

Российские сборные и клубы не допущены к международным турнирам из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

