Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:14, 28 января 2025Путешествия

В салоне самолета с россиянами на борту произошло задымление

Aviaincident: В летевшем из Москвы Boeing произошло задымление во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В салоне самолета российской авиакомпании возникло задымление во время полета в Киргизию. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 27 января в летевшем из Москвы в Ош Boeing 737-800. Экипаж доложил о срабатывании датчика задымления в туалете из-за курившего пассажира.

По рекомендации диспетчеров командир воздушного судна решил следовать на аэродром назначения. Сигнал срочности и бедствия на борту лайнера не объявляли.

В результате самолет совершил благополучную посадку, нарушителя передали полиции.

Ранее Airbus A321, летевший рейсом Москва — Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова. Причиной стало срабатывание индикации уровня масла.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрылась схема закупки российского газа немецкими компаниями

      Пассажирка самолета нашла способ помешать попутчикам откинуть на себя спинку кресла

      Украинский политолог рассказал о переходе украинской молодежи на русский язык

      Вице-комиссионер НХЛ оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки до конца сезона

      МИД Дании оценил шансы Трампа получить Гренландию

      Мужчина три недели проходил с палочкой для еды в глазнице и не понял этого

      Россиянкам назвали самые модные пальто на весну

      Жителей российского города возмутила реклама колбасы на фоне военного памятника

      В аэропорту Южной Кореи пожар охватил целый самолет с пассажирами

      Раскрыт ущерб по делу блогера Шабутдинова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше