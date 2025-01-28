В салоне самолета с россиянами на борту произошло задымление

В салоне самолета российской авиакомпании возникло задымление во время полета в Киргизию. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Нештатная ситуация произошла 27 января в летевшем из Москвы в Ош Boeing 737-800. Экипаж доложил о срабатывании датчика задымления в туалете из-за курившего пассажира.
По рекомендации диспетчеров командир воздушного судна решил следовать на аэродром назначения. Сигнал срочности и бедствия на борту лайнера не объявляли.
В результате самолет совершил благополучную посадку, нарушителя передали полиции.
Ранее Airbus A321, летевший рейсом Москва — Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова. Причиной стало срабатывание индикации уровня масла.