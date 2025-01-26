Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове

112: Airbus A321 Москва — Сочи совершил посадку в аэропорту Саратова

Пассажирский самолет Airbus A321, летевший рейсом Москва — Сочи, совершил посадку в аэропорту Саратова. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Причиной стало срабатывание индикации уровня масла, сообщила компания «Аэрофлот». Посадка в аэропорту Саратова была выполнена в штатном режиме. Из Москвы направлен резервный борт. Ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23:30 по местному времени (22:30 мск).

Ранее самолет российской авиакомпании S7 Airbus A321, который выполнял рейс из Омска в московский аэропорт Домодедово, сменил курс и сел в Казани из-за пассажира, которому стало плохо на борту.

Также ранее пассажирский Boeing 737-800 ирландского лоукостера Ryanair, выполнявший рейс из Бухареста, Румыния, во французский город Марсель, подал сигнал бедствия сразу после взлета из-за задымления кабины экипажа. Лайнер прекратил набор высоты и вернулся в аэропорт вылета через 15 минут после отправления.