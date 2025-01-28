В сети восхитились внешностью Димы Билана после смены имиджа

Российский певец Дима Билан поделился снимками после смены имиджа и восхитил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 43-летний поп-исполнитель запечатлен в белой рубашке и черном костюме, состоящем из пиджака и брюк с широкими штанинам. На нем также присутствуют серый плащ и черные лакированные ботинки. При этом на камеру он продемонстрировал недавнее преображение. Теперь на его лице отсутствуют борода и усы.

Поклонники оценили новую внешность в комментариях под постом. «Дмитрий, почему не стареем?», «Джонни Депп в молодости», «Вам как будто не 43, а 25. Как такое возможно?», «Это просто возмутительно! Где растут молодильные яблоки, Дим?», «Самый красивый мужчина в мире», — высказывались они.

Ранее Дима Билан высказался о своем новом имидже. Певец признался, что сбрил бороду по настоянию режиссера.