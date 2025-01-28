Нацполиция Украины: В кафе в центре Киева произошла стрельба

В одном из кафе в центре Киева 28 января около 16:20 произошла стрельба. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в украинской столице в своем Telegram-канале.

«Установлено, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно, из травматического оружия произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины», — говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, после произошедшего стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящий момент его разыскивают. Пострадавший получил касательные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Житомире злоумышленники пытались взорвать наряд полиции во время вызова. Украинцы заранее арендовали квартиру с целью подорвать правоохранителей, после чего сделали ложный вызов.