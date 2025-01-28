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16:26, 28 января 2025Забота о себе

Врач назвал снижающую риск трех видов рака диету

Врач Покровский: Растительная диета может снизить риск рака кишечника
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Растительная диета снижает риск возникновения трех видов рака, заявил доктор медицинских наук Вадим Покровский. Об этом доктор рассказал в разговоре aif.ru.

«Больших исследований о влиянии рациона на вероятность развития рака проводится не так много. (...) Снижение риска, показанное в исследованиях, исчисляется долями процентов. Исключение составляют три вида рака, при которых растительный рацион существенно снижает вероятность заболеть. Это рак предстательной железы, рак молочной железы и рак толстой кишки», — объяснил онколог.

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По его словам, сильнее всего рацион влияет на риск развития колоректального рака: у людей, которые едят много клетчатки, рак толстой кишки развивается реже, подчеркнул врач.

Ранее онколог, химиотерапевт Магомед Сулиманов назвал одну из главных причин развития рака груди и яичников. По его словам, эти виды злокачественных опухолей часто развиваются из-за гормонального дисбаланса.

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