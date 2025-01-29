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19:06, 29 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев похвалил песню «Сигма-бой»

Блогер Артемий Лебедев назвал песню «Сигма-бой» прекрасной и заразительной
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвалил популярную песню «Сигма-бой», которую исполняют 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская. О музыкальной композиции он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал новость о том, что чиновница в Европейском парламенте сочла вмешательством в культуры других стран распространение этого трека. «Короче, взяла и наехала на ровном месте на двух прекрасных маленьких девочек, которые поют прекрасную заразительную песню», — заявил Лебедев.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина удивилась, что песню «Сигма-бой» обсуждают в Госдуме. Она заявила, что в России есть другие проблемы.

26 января стало известно, что депутат Европарламента Нэла Риль призвала запретить песню «Сигма-бой», распространяющуюся в соцсетях. По ее мнению, композиция пропагандирует патриархальную и пророссийскую систему ценностей. Риль отметила, что таким образом Россия может лишить юных слушателей с Украины языка, музыки и национальных авторитетов.

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