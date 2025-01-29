Европейскому союзу предсказали подорожание продовольствия

Доцент Чирков: Из-за пошлин на российскую продукцию в ЕС могут вырасти цены

Жители Европейского союза рискуют столкнуться с ростом цен на аграрную продукцию, после того как власти ЕС введут пошлины на сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Его процитировали «Известия».

По его словам, экономика Европы и так уже пострадала от антироссийских санкций, а новые ограничения (например, в сегменте азотных удобрений) не улучшат ее положения. В конечном итоге политика Европейской комиссии может обернуться ростом цен на продовольствие, что ударит по жителям ЕС.

Экономист Леонид Холод заявил, что после того как Европа введет пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России, Москва найдет новые рынки сбыта этой продукции.

До этого Европейская комиссия объявила, что вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии.