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17:48, 29 января 2025Экономика

Европейскому союзу предсказали подорожание продовольствия

Доцент Чирков: Из-за пошлин на российскую продукцию в ЕС могут вырасти цены
Кирилл Луцюк

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Жители Европейского союза рискуют столкнуться с ростом цен на аграрную продукцию, после того как власти ЕС введут пошлины на сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Его процитировали «Известия».

По его словам, экономика Европы и так уже пострадала от антироссийских санкций, а новые ограничения (например, в сегменте азотных удобрений) не улучшат ее положения. В конечном итоге политика Европейской комиссии может обернуться ростом цен на продовольствие, что ударит по жителям ЕС.

Экономист Леонид Холод заявил, что после того как Европа введет пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России, Москва найдет новые рынки сбыта этой продукции.

До этого Европейская комиссия объявила, что вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии.

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