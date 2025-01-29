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12:54, 29 января 2025Экономика

Последствия введения европейских пошлин на сельхозпродукцию из России оценили

Экономист Холод о пошлинах Европы на удобрения из РФ: Найдутся другие покупатели
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Серьезных проблем после введения европейцами пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России не возникнет, а объемы этого рынка «перераспределятся в другие страны, где будут только рады этому обстоятельству». Об этом заявил доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод, мнение которого приводит «Абзац».

«Удобрения востребованы во всем мире. Если в Европе решили, что справятся без российских удобрений, значит, найдутся другие покупатели», — сказал специалист, по словам которого российские продукты поставлялись в ЕС в малом количестве из-за прошлогоднего неплохого урожая в регионе.

Как стало известно ранее, Еврокомиссия (ЕК) распространит пошлины на те остававшиеся 15 процентов сельхозимпорта из РФ, которых они до этого не касались. После принятия соответствующего решения весь импорт сельхозпродукции из России будет облагаться пошлинами. Исключением станет продукция, которая импортируется в третьи страны через территорию Евросоюза.

Российские компании в прошлом году значительно увеличили поставки удобрений в страны ЕС. Так, в январе–июне они выросли сразу на 70 процентов. Это произошло на фоне роста себестоимости собственного производства европейцев, связанного со скачком цен на газ, составляющих наряду с другими энергоресурсами значительную ее долю.

Комментируя предложение о введении заградительных пошлин, в ЕК указали, что сейчас импорт удобрений «отражает ситуацию экономической зависимости от России».

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