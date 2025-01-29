ФСБ провела обыск в офисе управления антимонопольной службы российского города

В Петербурге ФСБ провела обыск в офисе УФАС, задержан замглавы ведомства

ФСБ провела обыск в офисе управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) и задержала заместителя главы ведомства. Об этом сообщает 47news в своем Telegram.

По данным канала, правоохранители проводят обыски по делу о злоупотреблении служебными полномочиями группой лиц. Всего проводится 11 обысков, девять из которых — в частных квартирах сотрудников УФАС. Один обыск проходит в управлении, и еще один — в офисе коммерческой организации.

По предварительным данным, в здание Главного следственного управления доставлено около 10 человек. Среди задержанных — один из заместителей руководителя ведомства и несколько начальников отделов УФАС.

По информации Telegram-канала «78.ru», подробности дела выясняются. Отмечается, что претензии связаны с госзакупками в детских садах и школах.

Ранее сообщалось, что в Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области прошли обыски.