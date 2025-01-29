Глава Приднестровья обратился с призывом к ЕС

Глава Приднестровья Красносельский призвал ЕС озвучить детали помощи ПМР

Тирасполь призывает Европейский союз (ЕС) раскрыть подробности о помощи, которая будет предоставлена непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) для разрешения энергетического кризиса. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Хотелось бы, чтобы и европейские коллеги, имеющие отношение к выделению этой гуманитарной помощи, включились в обсуждение, озвучили свою позицию, детали, параметры — рабочие моменты, без которых невозможно на практике реализовать даже самое благое дело», — призвал Красносельский.

29 января МИД Приднестровья положительно отреагировал на намерения Евросоюза оказать финансовую поддержку региона в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса. Во внешнеполитическом ведомстве ПМР также отметили необходимость организации встречи для представителей ЕС и Тирасполя.

Ранее Молдавия предложила Приднестровью покупать газ на европейской бирже по рыночной цене. Об этом рассказал госсекретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан.