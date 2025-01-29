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15:00, 29 января 2025Россия

Госдума обратится в ООН после слов Карлсона о покушении Байдена на Путина

ГД обратится в ООН и Конгресс США из-за данных о покушении Байдена на Путина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума России обратится в Конгресс США и ООН после заявления журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента Джо Байдена готовила покушение на президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в парламенте, передает ТАСС.

«ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Такера Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Комментируя слова американского журналиста, спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркнул, что планы Вашингтона говорят о том, что во главе США стояли бандиты.

Карлсон 28 января рассказал, что администрация Байдена организовать покушение на Путина. При этом журналист не привел каких-либо подробностей или доказательств организации или попыток покушения.

Реагируя на это, Володин назвал подготовку к покушению на президента России путем к началу ядерной войны. В Кремле же заявили, что российские спецслужбы всегда принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан и лиц, которые находятся под государственной охраной.

ЖЗЛ
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