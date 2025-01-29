Игрок клуба КХЛ попал в реанимацию после столкновения в матче

Игрок «Салавата Юлаева» Панин сломал ребро в матче КХЛ и попал в реанимацию

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в реанимацию после столкновения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда». Об этом заявил главный тренер Виктор Козлов, слова которого приводятся на сайте команды из Уфы.

Инцидент произошел в первом периоде. Панин столкнулся на льду с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре.

Козлов рассказал, что сломавший ребро Панин пришел в сознание и находится под контролем специалистов. «Он знал, что будет сильный удар, но проявил смелость. Игрок локтем и плечом попал ему в область ребер. Но это доказывает, что у нас правильный капитан», — отметил он.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева». Команда под руководством Козлова занимает второе место в Восточной конференции, «Авангард» идет шестым.