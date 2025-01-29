Киев начал выпуск FPV-дронов на государственном предприятии

МО Украины сообщило о начале собственного производства FPV-дронов

Министерство обороны (МО) Украины начало собственное производство кодифицированных FPV-дронов. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Производство развернуто в декабре прошлого года на базе государственного предприятия. Проект реализуют в рамках трехстороннего соглашения с частным разработчиком, который предоставил лицензию на выпуск дронов», — говорится в сообщении.

Продукцию будут поставлять подразделениям Вооруженных сил Украины. Отмечается, что после отработки технологии и масштабирования производства предприятие сможет самостоятельно принимать участие в тендерах. Также военное ведомство Киева разработало дорожную карту для организации подобного производства в сотрудничестве с другими разработчиками дронов.

Ранее в январе стало известно, что одно из предприятий госкорпорации «Ростех» запустило производство навигационных модулей и контроллеров для двигателей беспилотников. Это снизит зависимость российских производителей от поставок из Юго-Восточной Азии.