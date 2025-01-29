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12:03, 29 января 2025Наука и техника

Киев начал выпуск FPV-дронов на государственном предприятии

МО Украины сообщило о начале собственного производства FPV-дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Министерство обороны (МО) Украины начало собственное производство кодифицированных FPV-дронов. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Производство развернуто в декабре прошлого года на базе государственного предприятия. Проект реализуют в рамках трехстороннего соглашения с частным разработчиком, который предоставил лицензию на выпуск дронов», — говорится в сообщении.

Продукцию будут поставлять подразделениям Вооруженных сил Украины. Отмечается, что после отработки технологии и масштабирования производства предприятие сможет самостоятельно принимать участие в тендерах. Также военное ведомство Киева разработало дорожную карту для организации подобного производства в сотрудничестве с другими разработчиками дронов.

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