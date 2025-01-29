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13:03, 29 января 2025Россия

Медведев описал положение Зеленского в переговорном процессе фразой «растерянный персонаж»

Зампред СБ Медведев допустил проигрыш Зеленского на президентских выборах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / Pool / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев описал положение украинского лидера Владимира Зеленского в переговорном процессе фразой «растерянный персонаж», передает РИА Новости.

Медведев допустил проигрыш Зеленского в президентских выборах на Украине. По мнению российского политика, Зеленский будет врать и посылать 18-летних украинцев в зону боевых действий.

Медведев уверен, что украинский президент намерен всячески тянуть с началом переговоров с Россией.

До этого зампред Совбеза предположил, что Киев пытается напугать людей с помощью ударов по инфраструктуре России. Медведев подчеркнул, что подобные атаки совершаются с целью снижения потенциала российских войск, а также для ослабления экономики страны.

Еще раньше официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал «адекватный ответ» на каждый удар Украины западными ракетами по российской территории.

ЖЗЛ
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