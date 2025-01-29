Мэрил Стрип спаслась от пожара через дыру в заборе своего дома

Актриса Мэрил Стрип спаслась от лесного пожара через дыру в заборе своего дома

Оскароносная актриса Мэрил Стрип была вынуждена прорезать дыру в заборе на своем участке, чтобы спастись от лесного пожара в Калифорнии. Об этом сообщает издание New York Magazine.

Историей спасения актрисы поделился с журналом ее племянник. По словам мужчины, восьмого января Стрип получила распоряжение о немедленной эвакуации, поскольку огонь приближался к ее району. Однако Мэрил не смогла покинуть территорию, так как единственный выезд был заблокирован упавшим деревом. Тогда артистка одолжила у соседа кусачки и вырезала в заборе дыру размером с ее машину, чтобы беспрепятственно добраться до безопасного места.

Мощные лесные пожары вспыхнули в США 7 января, площадь возгорания превысила 163 квадратных километра. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Лос-Анджелеса, составил более 350 миллионов долларов. Больше всего объектов пострадало в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки многих мировых знаменитостей.

Ранее голливудских звезд призвали спасаться от пожаров в России. В юмористическом ролике западным знаменитостям предложили променять Голливуд на киностудию «Ленфильм».