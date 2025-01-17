Голливудских звезд призвали спасаться от пожаров в России

Сигнал: Голливудских актеров пригласили в Россию, чтобы работать на «Ленфильме»

В Сети завирусился юмористический ролик, предлагающий актерам из Голливуда переезжать в Россию, чтобы спастись от бушующих в Калифорнии пожаров. Видео опубликовало издание «СИГНАЛ».

В видео говорится о перспективах для западных знаменитостей, которые решат приехать в Россию и променяют Голливуд на киностудию «Ленфильм».

«Если вы потеряли дом, это сообщение для вас. Вы получите достойную работу и шанс полететь в космос. Сможете купить дом с гектаром земли на берегу Финского залива в историческом месте, где отдыхали русские цари. Летайте на работу на вертолете!» — призвали создатели ролика.

Сам видеоряд составлен из жутких кадров пожаров, которые уничтожили дома многих звезд кино, а также красивых видов российской природы и улиц Санкт-Петербурга. В социальных сетях комментаторы призывают любимых актеров приезжать в Россию и даже предполагают, какие роли они могли бы сыграть в российских проектах.

Ранее стало известно, что Алексей Воробьев вернется на свою виллу в США после эвакуации, чтобы написать роман. Ранее он эвакуировался из-за угрозы пожара.