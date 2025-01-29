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07:49, 29 января 2025Россия

На Смоленской АЭС оценили обстановку после попытки удара ВСУ

Смоленская АЭС: После попытки удара ВСУ станция работает в штатном режиме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Смоленская атомная электростанция (АЭС) на фоне сообщений о попытке атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила, что работает в штатном режиме. Публикация об этом размещена в Telegram-канале станции.

«На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок 3 в плановом ремонте с 13 января», — отчитались там.

В ночь на среду, 29 января, ВСУ пытались атаковать Смоленскую область. Как сообщал губернатор Василий Анохин, украинские беспилотники пытались ударить по объекту ядерной энергетики. В различных районах массированной атаке дронов подверглись и гражданские объекты. Впоследствии председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что под объектом ядерной энергетики подразумевается Смоленская АЭС.

По информации Минобороны, за ночь над Смоленской областью сбили 11 беспилотников. Всего над девятью регионам России удалось перехватить свыше сотни БПЛА.

ЖЗЛ
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