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19:45, 29 января 2025Ценности

Папарацци заметили самую красивую женщину в мире без косметики

51-летняя британская модель Кейт Мосс попала в объективы папарацци без косметики
Екатерина Ештокина

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

Папарацци заметили британскую модель Кейт Мосс без косметики на прогулке в Париже. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость попала в объективы уличных фотографов в длинном темно-синем пальто, широких черных брюках и ботинках с леопардовым принтом. Свой образ она дополнила красным шарфом, кольцами и браслетом. При этом звезда отказалась от косметики и укладки, демонстрируя естественную внешность.

Ранее в январе Кейт Мосс назвали самой красивой женщиной в мире. По словам хирурга Джулиана де Сильва, он соотнес лицо манекенщицы с правилом золотого сечения.

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