Певица Полина Гагарина показала новую прическу с рваными прядями

Российская певица Полина Гагарина показала внешность с новой прической. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает девять миллионов подписчиков.

37-летняя поп-исполнительница предстала в черном атласном платье с открытым верхом и драпировкой в области груди. Кроме того, знаменитость продемонстрировала стрижку со рваными прядями. При этом она не уточнила, натуральные ли это волосы или парик.

Образ певицы дополнили макияж с акцентом на глаза и аксессуары. «Дорогие друзья, не бойтесь меняться! Вы красивые, не бойтесь экспериментов!» — высказалась звезда.

Ранее в январе Полина Гагарина снялась в купальнике на фоне моря. Она позировала на фото около пальмы в темно-зеленом бикини с топом бандо и ультракоротких джинсовых шортах.