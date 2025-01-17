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12:49, 17 января 2025Ценности

Полина Гагарина снялась в купальнике на фоне моря

Российская певица Полина Гагарина снялась в купальнике и ультракоротких шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина снялась в откровенном наряде на фоне моря. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает девять миллионов подписчиков.

37-летняя поп-исполнительница разместила снимки, на которых предстала около пальмы в темно-зеленом купальнике с топом бандо и ультракоротких джинсовых шортах. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и рельефный пресс. Кроме того, певица собрала волосы и надела солнцезащитные очки. «Баунти», — подписала она.

Ранее в январе Полина Гагарина опубликовала откровенное видео. На размещенных кадрах поп-исполнительница предстала в красном раздельном купальнике.

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