Полина Гагарина снялась в купальнике на фоне моря

Российская певица Полина Гагарина снялась в купальнике и ультракоротких шортах

Российская певица Полина Гагарина снялась в откровенном наряде на фоне моря. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает девять миллионов подписчиков.

37-летняя поп-исполнительница разместила снимки, на которых предстала около пальмы в темно-зеленом купальнике с топом бандо и ультракоротких джинсовых шортах. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и рельефный пресс. Кроме того, певица собрала волосы и надела солнцезащитные очки. «Баунти», — подписала она.

Ранее в январе Полина Гагарина опубликовала откровенное видео. На размещенных кадрах поп-исполнительница предстала в красном раздельном купальнике.