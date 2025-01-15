Полина Гагарина опубликовала видео в купальнике

Российская певица Полина Гагарина опубликовала видео в красном купальнике

Российская певица Полина Гагарина опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает девять миллионов подписчиков.

На размещенных кадрах 37-летняя поп-исполнительница предстала в красном раздельном купальнике, который состоял из бюстгальтера-бандо и плавок. При этом звезда распустила мокрые от воды короткие волосы и показала лицо без макияжа. В то же время область декольте Гагариной украшало ожерелье.

«Дорогие друзья, я давно не выходила в эфир. Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо, даже очень хорошо, потому что я отдыхаю», — сообщила она.

Ранее в январе Полина Гагарина похвасталась фигурой в бикини. Поп-исполнительница поделилась снимками с пляжного отдыха.