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02:58, 29 января 2025Мир

Российский постпред в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными

Постпред Ульянов: чиновники Евросоюза некомпетентны в теме выборов в Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Чиновники Европейского союза показали свою некомпетентность в контексте выборов в Белоруссии, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за белорусского президента Александра Лукашенко голосовал народ, а чиновники Евросоюза не были избраны населением стран-членов ЕС. Он назвал европейских чиновников некомпетентными.

«С сожалением вынужден сказать, что в контексте выборов президента Белоруссии чиновники ЕС показали собственную некомпетентность и политическую мотивацию», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что за Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82 процента избирателей.

Белорусский лидер заявил, что ему фиолетово на непризнание Западом итогов выборов.

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