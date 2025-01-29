Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:18, 29 января 2025Экономика

Производство электроники в мире оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке

«Взгляд»: Производство электроники оказалось под угрозой из-за конфликта в Конго

Фото: Unsplash.com

Производство электроники в мире оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке между Демократической республикой Конго и Руандой. Об этом пишет газета «Взгляд».

«Есть вероятность, что тутси могут опять двинуться от Великих озер вглубь ДР Конго, по дороге конфискуя колтановые месторождения, золотые шахты и алмазные копи», — отмечается в публикации.

Колтан, 80 процентов мировых залежей которого находятся в Конго, важен для мировой экономики, поскольку без него невозможно производство компьютеров и мобильных телефонов, поясняет издание.

Накануне протестующие жители столицы Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасы устроили пожар в американском посольстве, забросав его горящими покрышками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги». Путин назвал условия для переговоров с Украиной и окончания СВО

      В Белоруссии заявили о неослабевающих провокациях на границе с Украиной

      В российском регионе сбили шесть беспилотников

      Производство электроники в мире оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке

      Раскрыта причина желания ЕК ввести новые пошлины против России

      На грузовом судне в Красном море произошел взрыв

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Актриса показала фигуру в купальнике в 53 года

      Российские военные вошли в тыл ВСУ

      В Италии одобрили указ о продолжении военной помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше