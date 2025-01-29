Производство электроники в мире оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке

«Взгляд»: Производство электроники оказалось под угрозой из-за конфликта в Конго

Производство электроники в мире оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке между Демократической республикой Конго и Руандой. Об этом пишет газета «Взгляд».

«Есть вероятность, что тутси могут опять двинуться от Великих озер вглубь ДР Конго, по дороге конфискуя колтановые месторождения, золотые шахты и алмазные копи», — отмечается в публикации.

Колтан, 80 процентов мировых залежей которого находятся в Конго, важен для мировой экономики, поскольку без него невозможно производство компьютеров и мобильных телефонов, поясняет издание.

Накануне протестующие жители столицы Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасы устроили пожар в американском посольстве, забросав его горящими покрышками.

