Взорвавшие музей воры могли уничтожить похищенный золотой шлем

Похищенный в Нидерландах древний шлем Коцофенешти могли расплавить ради золота

Воры, взорвавшие музей в Нидерландах ради похищения уникального шлема Коцофенешти, могли уже уничтожить его. Об этом пишет New York Post.

Согласно худшему сценарию, выдвинутому экспертами, древний дакийский шлем из чистого золота, который воры вынесли из музея Дренте в городе Ассен 25 января, могли переплавить в золотые слитки, так как он «слишком знаменит» для перепродажи. «Его невозможно продать, это известно всему миру. Поэтому они, вероятно, пришли за золотом, чтобы — я с трудом осмеливаюсь произнести это — расплавить его», — заявил нидерландский искусствовед Артур Бранд.

Как пишет The Washington Post, шлем Коцофенешти изготовлен из 770 граммов чистого золота. Кроме того, воры вынесли из музея три золотых браслета работы дакийских мастеров. Сегодня килограмм чистого золота можно продать примерно за 85 тысяч евро (8,7 миллиона рублей).

Шлем Коцофенешти является одним из главных национальных сокровищ Румынии. Его обнаружили в 1920-х годах в одноименной деревне. Изготовленный из чистого золота шлем датировали V веком до нашей эры. Считается, что его носил царь гето-дакийского поселения, располагавшегося на территории деревни. Обычно хранящийся в Национальном музее истории Румынии в Бухаресте артефакт, в момент похищения уже полгода находился на выставке в Нидерландах.

Ночью 25 января трое неизвестных взорвали двери в музей Дренте и похитили шлем Коцофенешти вместе с тремя дакийскими браслетами. Позже выяснилось, что в ночь кражи в здании музея не было охраны.