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09:29, 29 января 2025Экономика

Россиянам рассказали об их заработке на банковских вкладах

ВТБ: В 2025 году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году граждане РФ смогут заработать на банковских вкладах около девяти триллионов рублей, следует из озвученной заместителем президента — председателем правления ВТБ Георгием Горшковым оценки. Об этом говорится в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе кредитной организации.

«Многие россияне, отложившие крупные покупки с прошлого года, продолжат копить на них с помощью депозитов и накопительных счетов, только база роста будет уже значительно выше. Движение вверх обеспечат рынку экстравысокие проценты, которые будут выплачены по истечению срока депозитов, размещенных этой зимой на пике ставок», — рассказал топ-менеджер.

По его словам, российский рынок сбережений преодолеет отметку в 60 триллионов рублей уже по итогам первой половины года, а за весь 2025-й он вырастет на 21 процент до более чем 68 триллионов. При этом доля национальной валюты на счетах населения вырастет до 94 процентов, достигнув 64 триллионов рублей.

ВТБ планирует нарастить вложения клиентов с 10,6 до 13,3 триллиона рублей, из которых 12,5 триллиона придется на пассивы в рублях, отметили в банке.

В октябре в этом крупном российском банке прогнозировали рост сбережений на счетах граждан по итогам 2024 года на 27 процентов, до рекордных 56,3 триллиона рублей. Тогда же среднюю сумму на вкладе у своих клиентов ВТБ оценил в 531 тысячу рублей.

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