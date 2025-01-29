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13:09, 29 января 2025Путешествия

Россиянка помогла принять роды в пролетавшем над Гренландией самолете

Россиянка помогла принять роды в летевшем в Нью-Йорк самолете Uzbekistan Airways
Алина Черненко

Фото: NadyaEugene / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка из России помогла принять роды в направлявшемся в США самолете авиакомпании Uzbekistan Airways. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

54-летняя Виктория рассказала журналистам, что летела в Нью-Йорк с пересадкой в Ташкенте. Когда лайнер находился над Северным Ледовитым океаном, у ее попутчицы из соседнего ряда — гражданки Узбекистана, путешествовавшей с мужем и четырьмя детьми в бизнес-классе — внезапно начались роды.

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По словам россиянки, сначала в салоне началась паника, а стюардессы бросились искать врача. На их призывы откликнулись женщина-акушер и хирург. Они приняли роды вместе с Викторией — мальчик родился в небе над Гренландией.

По данным источника, экипаж принял решение развернуть воздушное судно и совершить экстренную посадку в Исландии. Мать и новорожденного отправили в местную больницу, с ними остались и отец ребенка с остальными детьми. Самолет позже продолжил путь в точку назначения.

Ранее бежавшая из охваченной войной страны — Гаити — женщина родила в самолете Aeromexico. Перевозчик подарил мальчику 90 бесплатных полетов.

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