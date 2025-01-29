Российский астроном заявил о возможности столкновения астероида с Землей

Астроном Короткий допустил столкновение астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году

Астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий допустил в беседе с РИА Новости, что открытый астрономами в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году.

«В данный момент вероятность столкновения с Землей оценивается разными структурами от 0,5 до шести процентов. Шесть процентов — это из 16 вариантов развития ситуации один предполагает столкновение», — заявил астроном.

Неопределенность в этом вопросе обусловлена относительно коротким периодом наблюдений и долгосрочным прогнозированием — на восемь лет вперед, как отметил ученый. Вероятность столкновения астероида с Землей 22 декабря 2032 года составляет 6 процентов, что является самым высоким показателем с момента открытия Апофиса в 2004 году — крупного астероида, который в апреле 2029 года пройдет всего в 30 тысячах километрах от Земли.

Если столкновение произойдет, по словам астронома, наиболее вероятными местами падения будут центральная Африка или Атлантический океан. В случае падения на сушу это может привести к локальной катастрофе, разрушениям в радиусе 30 километров. В то же время вероятность близкого пролета астероида 22 декабря 2032 года составляет 94 процента и выше.

В декабре прошлого года жители города Олекминска в Якутии сняли новые кадры падения астероида. Очевидцы заметили лишь световой след астероида и небольшую вспышку, говорящую о том, что астероид распался.