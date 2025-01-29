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18:51, 29 января 2025Бывший СССР

СБУ арестовала якобы принадлежащие Дерипаске активы

СБУ сообщила об аресте якобы активов Дерипаски на 2,1 миллиарда гривен
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала принадлежащие российскому предпринимателю Олегу Дерипаске активы в виде находящейся в стране промышленной продукции. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«По материалам СБУ, суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья», — отмечается в публикации.

СБУ сообщила об аресте 500 тысяч тонн бокситов и глинозема на 2,1 миллиарда гривен (4,6 миллиарда рублей). Как отмечается, продукция находилась на складах Николаевского глиноземного завода и была изготовлена еще до 2022 года. Ведомство утверждает, что Дерипаска якобы владел продукцией через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Европейского союза.

Ранее СБУ провела обыски у блогера и бывшего ведущего каналов председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука и бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. Макса Назарова (настоящее имя — Назар Диордица) могут поместить под арест, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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