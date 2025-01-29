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15:30, 29 января 2025Экономика

Стала известна судьба квартиры создателя «Ералаша» в Москве

Суд разделил квартиру худрука «Ералаша» Грачевского между четырьмя наследниками
Александра Качан (Редактор)
Борис Грачевский

Борис Грачевский. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Квартиру создателя «Ералаша» Бориса Грачевского в Москве разделят между его четырьмя наследниками. Такое решение вынес Московский городской суд, передает РЕН ТВ со ссылкой на Евгения Бранецкого, адвоката вдовы режиссера Екатерины Белоцерковской.

«Апелляционный суд решение первого суда отменил, иск удовлетворил в полном объеме – признал права на квартиру за четырьмя наследниками в равных долях», — заявил юрист.

Речь идет о квартире, которую Грачевский приобрел в браке с Анной Грачевской. Между супругами был оформлен договор, согласно которому недвижимость являлась индивидуальной собственностью мужа, в связи с чем раздел имущества усложнился.

В апреле 2024 года Мещанский суд отказал последней жене Грачевского Белоцерковской в признании права на часть квартиры. После этого Белоцерковская, Грачевская и еще двое наследников обратились в суд с требованием признать за ними право владения жильем в равных долях.

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