Наследники Грачевского собрались судиться за доли в его квартире

Вдова и наследники Бориса Грачевского хотят через суд получить доли в его жилье

Вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская и другие его наследники собрались через суд получить доли в его квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные материалы.

Ответчиками в этом деле выступают бывшая жена Грачевского, актриса Анна Грачевская, и департамент городского имущества Москвы. На момент покупки квартиры худрук «Ералаша» состоял в браке с Анной, и их брачный контракт определял недвижимость как личную собственность мужа.

После того как Грачевского не стало, Анна обратилась в Росреестр и хотела внести изменения в ЕГРН, но столкнулась с отказом, так как после ухода Бориса из жизни его правоспособность прекратилась. Белоцерковская и другие наследники режиссера требуют признать за каждым из них по 1/4 доли в квартире, ссылаясь на право по закону.

Наследники обратились к нотариусу, но тот отклонил их запрос на выдачу свидетельств о праве на квартиру. Затем они обратились в Мещанский суд Москвы, где тоже получили отказ. Сейчас апелляции истцов рассматривает Мосгорсуд.

В 2023 году Белоцерковская рассказала, что переехала с ребенком из загородного дома в квартиру. Среди причин она отметила отсутствие водительского удостоверения — без машины ей тяжело передвигаться с несовершеннолетним.