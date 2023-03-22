Вдова Грачевского рассказала о переезде

Вдова режиссера Грачевского рассказала, что переехала из загородного дома в квартиру

Екатерина Белоцерковская, вдова режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, рассказала, что после смерти супруга переехала с ребенком из загородного дома в квартиру. Она поделилась подробностями в интервью «Московскому комсомольцу».

При жизни Грачевского они проживали в загородном доме, однако после смерти режиссера Белоцерковская решила вернуться в московскую квартиру. Среди причин она отметила отсутствие водительского удостоверения — без машины ей тяжело передвигаться с ребенком.

Вдова режиссера также рассказала, что с домом у нее связано много воспоминаний, включая беременность. Теперь у нее появилось ощущение, что Грачевский все еще присутствует там. «Еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать в доме, потому что там спал он, я до сих пор чувствую его запах, для меня это больно. В общем, я приняла решение переехать в Москву», — поделилась Белоцерковская.

Борис Грачевский — советский и российский режиссер и сценарист, художественный руководитель тележурнала «Ералаш». Брак с актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской стал для Грачевского третьим. В 2020 году у супругов родился сын Филипп. В 2021 году режиссер умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.