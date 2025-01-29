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11:23, 29 января 2025Наука и техника

Стало известно о новом российском подводном дроне для разминирования

«Известия»: В России разработали подводный дрон для разминирования
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России разработали подводный дрон для разминирования. Об этом от источников в оборонно-промышленном комплексе стало известно газете «Известия».

В создании изделия принимает участие госкорпорация «Ростех», которая поставляет оборудование для беспилотника. «Оборудование позволяет дронам обнаруживать мины и другие объекты на глубине нескольких сотен метров, в том числе под слоем ила. Также система может использоваться в качестве аппарата наведения при уничтожении взрывных устройств», — сказал один из собеседников.

По его словам, изделие способно работать при волнении моря до трех баллов.

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В госкорпорации подтвердили изданию, что действительно принимают участие в создании подобного дрона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипаж глубоководного аппарата АС-40 Тихоокеанского флота отработал оказание помощи аварийной подводной лодке на учении.

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