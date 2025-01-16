Экипаж глубоководного АС-40 отработал оказание помощи подлодке

МО РФ: Экипаж аппарата АС-40 ТОФ отработал оказание помощи подлодке

Экипаж глубоководного аппарата АС-40 Тихоокеанского флота (ТОФ) России отработал оказание помощи аварийной подводной лодке на учении. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«Экипаж глубоководного спасательного аппарата АС-40 Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого провел специальное учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте», — говорится в сообщении.

В ходе учения аппарат спустили на воду с борта спасательного судна «Игорь Белоусов». На водолазном полигоне экипаж выполнил поиск макета, имитирующего лежащую на грунте подлодку на глубине 60 метров. Операторы АС-40 осмотрели «подлодку», а затем выполнили стыковку с комингс-площадкой, провентилировали отсеки условной подлодки и подключили электропитание. На завершающем этапе учения экипаж АС-40 установил связь между спасательным судном и терпящей бедствие «субмариной».

Аппарат проекта 18271 обладает рабочей глубиной погружения 720 метров. АС-40 оснащен новой камерой стыковки, через которую можно за один раз эвакуировать 22 человека при крене 45 градусов.

В марте 2024 года в МО России сообщили, что на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для Военно-морского флота. Он предназначен для выполнения аварийно-спасательных и научных работ, а также экологического мониторинга Мирового океана.