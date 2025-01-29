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00:30, 29 января 2025Интернет и СМИ

Сумма требований телеканалов России к Google достигла 1,8 дуодециллиона рублей

РБК: Сумма требований телеканалов РФ к Google достигла 1,8 дуодециллиона рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Сумма требований российских телеканалов к Google из-за блокировки их YouTube-аккаунтов достигла 1,8 дуодециллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Эта сумма превышает суммарный ВВП мира, поэтому сторонам придется искать другой способ решения спора, отмечается в публикации.

Почти два дуодециллиона — это долг, накопившийся у американской компании к 15 января за неисполнение требований восстановить аккаунты российских телеканалов.

29 октября стало известно, что сумма исков 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей. Изначально штрафы корпорации назначали из-за того, что она не выполняла требования по восстановлению аккаунтов российских ТВ-каналов на видеохостинге YouTube. Ундециллион — это число, состоящее из единицы и 36 нулей.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал судебным курьезом иск к Google на два ундециллиона рублей. Он заявил, что таких выплат не совершали нигде в мире.

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