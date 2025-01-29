В доме убийцы российских лесничих нашли оружие и боеприпасы

СК: В доме убившего лесничих в Калужской области найдено оружие и боеприпасы

В доме мужчины, расправившегося с тремя сотрудниками лесоохраны в Калужской области, нашли оружие и боеприпасы. Об этом сообщило региональное управление следственного комитета России (СКР) в Telegram.

Трагедия произошла в калужской деревне Усохи в среду, 29 января. К мужчине, который оказался так называемым черным лесорубом, приехали пятеро сотрудников лесничества, чтобы разобраться с незаконными вырубками. Злоумышленник открыл по ним огонь, в результате чего трое человек получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Выяснилось, что мужчина ранее был судим.

Позднее были опубликованы кадры с места убийства.