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22:16, 29 января 2025Силовые структуры

В доме убийцы российских лесничих нашли оружие и боеприпасы

СК: В доме убившего лесничих в Калужской области найдено оружие и боеприпасы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В доме мужчины, расправившегося с тремя сотрудниками лесоохраны в Калужской области, нашли оружие и боеприпасы. Об этом сообщило региональное управление следственного комитета России (СКР) в Telegram.

Трагедия произошла в калужской деревне Усохи в среду, 29 января. К мужчине, который оказался так называемым черным лесорубом, приехали пятеро сотрудников лесничества, чтобы разобраться с незаконными вырубками. Злоумышленник открыл по ним огонь, в результате чего трое человек получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Выяснилось, что мужчина ранее был судим.

Позднее были опубликованы кадры с места убийства.

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