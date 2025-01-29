В Казахстане стало больше отказывающих иностранцам в выдаче карт банков

Еще четыре банка в Казахстане остановили выдачу карт нерезидентам

Еще четыре казахстанских банка приостановили выдачу платежных карт нерезидентам страны. О том, что таких кредитных организаций стало больше, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

В банках заявили журналистам агентства, что сейчас карты для иностранцев не открывают. При этом информация о сроках возобновления выдачи не приводится, а ограничения в некоторых из них называют временными и связывают с «техническими работами», отмечается в материале, который цитирует «Финмаркет».

В середине января власти Казахстана решили ограничить срок действия платежных карт, открытых нерезидентами, одним годом. Отмечалось, что мера, связанная со стремлением минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, не коснется представителей бизнеса, дипломатов и инвесторов.

Неделю спустя стало известно, что как минимум два банка в стране — Home Credit Bank и «Каспи» — остановили открытие дебетовых карт для нерезидентов. Теперь этот список пополнили Halyk Bank, «Евразийский банк», «Нурбанк» и ДО АО «Банк ВТБ».

В первую очередь новое регулирование повлияет на российских граждан, которые с 2022 года на фоне западных ограничений стали активно использовать казахстанскую банковскую систему для хранения средств и проведения международных платежей — за предыдущие три года они оформили почти 700 тысяч индивидуальных идентификационных номеров, необходимых для открытия карт в местных банках.

