В Кремле оценили результаты переговоров России и Сирии

Песков: Контакты России и Сирии важны, их необходимо поддерживать

Контакты России и Сирии важны, двусторонний диалог необходимо поддерживать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая результаты переговоров в Дамаске с участием российской делегации, передает ТАСС.

«Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская делегация совершила «важную поездку», а переговоры с властями Сирии представляют собой «важные контакты».

28 января делегация во главе с замглавы МИД России Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск, что стало первым визитом после ухода с поста президента Сирии Башара Асада.