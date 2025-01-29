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12:16, 29 января 2025Мир

В Кремле оценили результаты переговоров России и Сирии

Песков: Контакты России и Сирии важны, их необходимо поддерживать
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Контакты России и Сирии важны, двусторонний диалог необходимо поддерживать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая результаты переговоров в Дамаске с участием российской делегации, передает ТАСС.

«Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская делегация совершила «важную поездку», а переговоры с властями Сирии представляют собой «важные контакты».

28 января делегация во главе с замглавы МИД России Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск, что стало первым визитом после ухода с поста президента Сирии Башара Асада.

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