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21:45, 29 января 2025Мир

В МИД России оценили слова Шольца о Маске

Захарова призвала Шольца осудить самого себя за помощь Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего поддержку американским миллиардером Илоном Маском правых европейских политиков «отвратительной». В своем Telegram-канале дипломат призвала Шольца осудить самого себя за поддержку Украины.

«Что-то сломалось в Берлине? Шольц начал осуждать всех, кто поддерживает ультраправых по всей Европе? Может, тогда идти до конца и осудить тех, кто поддерживает настоящих, я бы сказала, конченых неонацистов — киевский режим? Тогда ему надо начать с самоосуждения», — написала Захарова.

Она также прокомментировала высказывание Шольца о том, что Германию от нацизма освободили США. По ее словам, это является «очередной манипуляцией». Дипломат также призвала отстаивать историческую правду.

Ранее правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обогнала по рейтингу Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую представляет Шольц. По данным опроса, за АдГ на досрочных выборах в бундестаг готовы проголосовать 23 процента респондентов, а за СДПГ — всего лишь 15.

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