В МИД России раскрыли подробности переговоров с новыми властями Сирии

МИД России: Делегация обсудила весь комплекс вопросов отношений Москвы и Дамаска

Российская делегация в ходе поездки в Сирию обсудила с новыми властями страны весь комплекс вопросов отношений Москвы и Дамаска. Подробности переговоров раскрыло Министерство иностранных дел (МИД) России на своем официальном сайте.

«Было условлено продолжать двусторонние контакты с целью достижения соответствующих договоренностей в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопонимания между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты», — утверждается в публикации.

В МИД также отметили, что российская сторона готова участвовать в восстановлении Сирии после смены власти в Дамаске.

Ранее сирийское агентство Sana сообщило, что новые власти Сирии во время визита делегации России потребовали от Москвы компенсации «для восстановления доверия».