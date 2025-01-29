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15:14, 29 января 2025Мир

В МИД России раскрыли подробности переговоров с новыми властями Сирии

МИД России: Делегация обсудила весь комплекс вопросов отношений Москвы и Дамаска
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Российская делегация в ходе поездки в Сирию обсудила с новыми властями страны весь комплекс вопросов отношений Москвы и Дамаска. Подробности переговоров раскрыло Министерство иностранных дел (МИД) России на своем официальном сайте.

«Было условлено продолжать двусторонние контакты с целью достижения соответствующих договоренностей в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопонимания между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты», — утверждается в публикации.

В МИД также отметили, что российская сторона готова участвовать в восстановлении Сирии после смены власти в Дамаске.

Ранее сирийское агентство Sana сообщило, что новые власти Сирии во время визита делегации России потребовали от Москвы компенсации «для восстановления доверия».

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