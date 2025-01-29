В России отказались переименовывать Мексиканский залив в Американский

Русское географическое общество отказалось переименовывать Мексиканский залив

В России не станут переименовывать Мексиканский залив в Американский из-за указа президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в Русском географическом обществе (РГО), передает Telegram-канал Mash.

По словам представителей комиссии картографии РГО, которая отвечает за внесение изменений в карты, решение лидера США не распространяется на Россию. «Если кто-то что-то в другой стране поменял, к нам это никакого отношения не имеет, мы пользуемся историческим названием», — объяснил руководитель организации Анатолий Погорелов

США официально сменили название Мексиканского залива 25 января 2025 года. Ранее Google заявил о намерении также переименовать объект в Американский.