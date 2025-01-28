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04:22, 28 января 2025Мир

Google захотел переименовать Мексиканский залив в Американский

Google переименует Мексиканский залив в Американский и гору Денали в Маккинли

Google после указа президента США Дональда Трампа захотел переименовать Мексиканский залив в Американский и гору Денали в Маккинли в сервисе Google Maps. Изменения отразятся сразу после их появления в Информационной системе географических названий (GNIS), об этом корпорация сообщила в соцсети Х.

«У нас есть устоявшаяся практика переименования названий после внесения изменений в официальных государственных ресурсах. Когда переименование в GNIS произойдет, мы оперативно обновим Google Maps для отображения горы Маккинли и Американского залива», — уточнили в компании.

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