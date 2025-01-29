В США потерпел крушение истребитель F-35

AP: В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель F-35, пилот выжил

В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Известно, что пилоту удалось спастись. «Пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра», — отметили в заявлении Военно-воздушных сил США.

Уточняется, что инцидент произошел на базе ВВС Эйлсон во вторник. В результате происшествия истребитель получил серьезные повреждения. На данный момент ведется расследование.

Ранее истребитель ВМС США разбился в штате Вашингтон. «Два летчика пропали без вести во вторник после того, как самолет ВМС США EA-18G Growler потерпел крушение к востоку от горы Рейнир», — говорилось сообщении ВМС. Известно, что истребитель разбился во время учебного полета с военно-морской авиабазы ​​Уидби-Айленд.